Akragas, primo colpo di mercato del diesse Russello: preso il portiere Elezaj

Primo colpo di mercato in entrata per l'Akragas del presidente Giuseppe Deni. La società biancazzurra ha ingaggiato il portiere Italo-albanese Entonjo Elezaj, classe 1996. Nato in Italia, a Torino, ha rappresentato l'Albania a livello giovanile.

Il direttore sportivo dell'Akragas, Ernesto Russello, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di molte squadre italiane. Entonjo Elezaj è alto 195 centimetri per un peso forma di 88kg. Nella scorsa stagione ha difeso la porta del Kukesi, società calcistica che milita nella massima divisione albanese.

Per il nuovo portiere dell'Akragas anche una presenza in Europa League. Entonjo Elezaj ha un curriculum sportivo importante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus e Lanciano.