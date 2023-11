Pro Favara, tutto facile contro l'Aspra: i gialloblù vincono con un sonoro 6-0

La Pro Favara di Gaetano Catalano ottiene altri tre punti in campionato: nell'anticipo del sabato contro l'Aspra i gialloblù hanno vita facile, 6-0 il finale. A Bagheria netto successo contro i palermitani, mai entrati in partita: è la sesta vittoria su sei trasferte disputate in questo avvio di stagione.

Questo pomeriggio protagonisti gli attaccanti: doppiette di Calogero La Piana, Luca Ficarrotta e Max Lucarelli.

I gialloblù archiviano la pratica nei primi 45 minuti di gioco: La Piana sblocca il match al 9', poi la doppietta di Ficarotta e al 40' il poker servito da Lucarelli. Al 45', peraltro, Lamin Ceesay ha parato un calcio di rigore.

Ad avvio ripresa, al 53', fallo in area su Di Bella. Il calcio di rigore conseguente viene trasformato da La Piana per il 5-0.

Pochi minuti dopo è Lucarelli a chiudere il set: gioco, partita, incontro Pro Favara.

La squadra di Catalano si gode il primato in condominio con la Nissa, in attesa che la squadra di Terranova scenda domani in campo in trasferta contro Fulgatore.