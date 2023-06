Akragas, Giuseppe Deni ritorna alla presidenza: “Sogno la serie B”

In conferenza stampa il patron biancazzurro mostra di puntare decisamente in alto. Entro le prossime 2 settimane la società dovrebbe annunciare importanti novità sulla squadra che disputerà il prossimo campionato di serie D

“Lascio la Imolese e torno alla presidenza per dedicarmi esclusivamente all'Akragas per il quale sogno la serie B”. Questo è quanto è emerso nel corso di una conferenza indetta dalla società in vista del prossimo campionato di serie D. Deni, ha anche precisato che la squadra si iscriverà al torneo ma non si è sbilanciato sulle ambizioni stagionali che dipenderanno anche dalle scelte dell'allenatore Terranova. Nel ribadire la fiducia e la stima nel tecnico che ha riportato la società bianco azzurra nel calcio dilettantistico,

Deni prima di convincere il tecnico a restare all'Esseneto, dovrà essere sicuro anche di avere tra le mani un progetto valido in prospettiva di un eventuale salto di categoria. Nei prossimi giorni, per come annunciato in conferenza, potrebbero concretizzarsi dei dialoghi di collaborazione con imprenditori che vogliono investire nel calcio agrigentino. Dagli eventuali accordi dipender anche la progettazione della squadra. Sull'imminente futuro dell'Akragas, Deni si è riservato di incontrare nuovamente tifosi e stampa fra due settimane, intanto, come più volte avvenuto nel recente passato, la società ha chiesto nuovamente al sindaco di Agrigento degli impegni concreti.

La scritta “AgrigenDo” sulle maglie celebrative dell'Akragas per il ritorno in D: le immagini della festa