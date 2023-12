Akragas, vittoria per 4-0 nell'allenamento congiunto con il Gela

Buon test per l’Akragas in vista della ripresa del campionato di Serie D.

I biancoazzurri di mister Marco Coppa, oggi pomeriggio, hanno svolto un allenamento congiunto sul campo del Gela, terminato alla fine con il successo per 4-0.

Nel primo tempo l’Akragas è scesa in campo con Sorrentino in porta, Caramanno, Cipolla, Fragapane e Rechichi in difesa, Garufo, Sanseverino e Ruffino a centrocampo, Di Mauro e Grillo a supporto della punta centrale Olaoye.



Nel corso del test – match hanno trovato spazio i portieri Governali e Vaccarino, Liga, Perez, Inzerillo, Scozzari, Sinatra, Puglisi, Mannina e Cuscio.



La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di zero a zero.

Ad inizio di secondo tempo l’Akragas trova il vantaggio con Rechichi.

Poi segnano anche Liga, Fragapane con un gran colpo di testa e Perez nel finale.