Akragas, all'Esseneto decide Mansour: Enna ko e Serie D a un passo

L'Akragas, a due giornate dalla fine del campionato, si porta a tre punti di vantaggio sull'Enna: nello scontro diretto che può valere la serie D, i biancazzurri hanno battuto i diretti concorrenti per 1-0. Il gol che vale tre punti pesantissimi e che potrebbe significare promozione viene segnato al quinto minuto di gioco da Mansour, grazie ad un tiro angolato.

Splendida cornice di pubblico all'Esseneto,stadio sold out dopo una prevendita straordinaria. La settimana di passione, dunque, si conclude nel migliore dei modi: il Gigante trionfa e, adesso, è davvero ad un passo dal ritorno nei dilettanti.

La partita inizia subito con un ritmo indiavolato, i padroni di casa sono spinti da un grande tifo e provano sin da subito a creare occasioni pericolose. E infatti il vantaggio arriva al quinto minuto: palla in profondità verso Mansour, il numero undici attende il rimbalzo giusto e con un tiro angolato batte Caruso. Pandemonio all'Esseneto, boato assordante per l'1-0 dei padroni di casa. Dopo la rete, di fatto, inizia un altro match: l'Enna tiene costantemente il pallino del gioco, i biancazzurri provano a far male in contropiede facendo attenzione a chiudere tutte le linee di passaggio. Al 36' una palla gol clamorosa per l'Akragas: cross in mezzo per Semenzin, ma il giocatore, ad un metro da Caruso, non riesce a schiacciare di testa e la palla termina fuori. Si va al riposo sul parziale di 1-0 per la squadra di Terranova.

Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia ma i piani di Terranova vengono cambiati radicalmente dal rosso estratto nei confronti di Garufo: doppio giallo per l'esperto centrocampista, che lascia in inferiorità numerica i suoi. Da lì in poi la squadra di Strano, oggi squalificato e in tribuna, alza il baricentro provando a schiacciare la difesa biancazzurra. A dieci minuti dalla fine chance per Carioto, che sfrutta un rinvio errato di Elezaj ma non riesce a centrare la porta. Di fatto, è l'unica vera palla gol creata dagli ospiti,apparsi piuttosto sterili in fase offensiva. Durante il primo dei cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, anche l'Enna resta in dieci uomini: doppio giallo per Zappalà, che nel primo tempo era stato ammonito, proprio insieme a Garufo, per proteste. Nei secondi finali non accade più nulla, Vitelli fa salire i suoi e tiene lontani i pericoli dall'area biancazzurra. Al triplice fischio un boato all'Esseneto: il Gigante ha vinto, con questi tre punti mette una seria ipoteca sulla promozione in serie D.