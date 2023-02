Akragas-Unitas Sciacca, il derby va ai biancazzurri: all'Esseneto decisiva la rete di Semenzin nei minuti di recupero

L'Akragas torna alla vittoria, scacciando via la crisi delle ultime settimane: è la rete di Semenzin, a tempo praticamente scaduto, a decidere il derby dell'Esseneto tra biancazzurri e Unitas Sciacca. Partita piuttosto equilibrata, con gli ospiti che hanno disputato una buona prestazione, caratterizzata da determinazione e sacrificio. I padroni di casa hanno prodotto diverse occasioni da rete (con Mansour e Vitelli soprattutto) ma sono riusciti a concretizzare solamente negli ultimi istanti di gioco. Una rete è bastata, per riportare la squadra di Terranova temporaneamente in vetta alla classifica, in attesa della gara tra Enna e Misilmeri posticipata a mercoledì.

Dopo un primo tempo dove l'Unitas ha cercato con ordine di controllare il quotato avversario e correre meno rischi possibili senza disdegnare veloci ripartenze, nel secondo tempo l'Akragas ha cominciato a pressare con maggiore determinazione e a creare alcune occasioni da rete sventate da Zummo e da una difesa attenta e puntuale. Nel finale di partita i neroverdi hanno sfiorato la rete del vantaggio, quando Nicosia in contropiede tutto solo si è visto respingere il tiro dal portiere biancazzurro. In pieno recupero, dopo le accese proteste dello Sciacca per un presunto calcio di rigore, è arrivato il gol di Semenzin che ha regalato la vittoria ai padroni di casa.