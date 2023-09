Akragas, una vittoria di cuore: Coppa dedica il successo ai calciatori e alla curva Sud

Terza vittoria di fila in campionato per l'Akragas di Marco Coppa, che ieri pomeriggio ad Avola ha battuto il Ragusa grazie alla bella rete di Scozzari. Un successo molto prezioso, che lancia i biancazzurri in classifica. Soddisfatto al termine del match il tecnico, che ha elogiato la forza del suo gruppo e ha dedicato la vittoria ai calciatori e alla curva Sud biancazzurra.

"Questa vittoria ha un valore straordinario - ha esordito il tecnico - alleno un gruppo di veri uomini: l'ho voluto gridare negli spogliatoi ed è per questo che dedico questo successo ai miei calciatori e alla curva Sud. E' una vittoria di cuore, molto importante. I nostri tifosi sono straordinari, erano col cuore con noi: nel turno infrasettimanale sono stati speciali, è un ringraziamento dovuto. Abbiamo giocato contro una grande squadra, faccio i complimenti a Giovanni Ignoffo che allena il Ragusa: la gara è stata tiratissima".

Ancora situazioni non semplici da gestire per Coppa, l'infermeria non si è ancora svuotata: "Abbiamo sempre problemi - ha puntualizzato Coppa - non solo nella gestione degli allenamenti ma anche durante le gare stesse. Credo che nei novanta minuti il risultato sia giusto - ha concluso il tecnico - avevo chiesto ai miei di non farsi prendere dal nervosismo o dalla frenesia. Serviva intelligenza e la squadra ha avuto questa caratteristica. Mi fa piacere per Scozzari, è un giovane e ha fatto davvero un grande gol".