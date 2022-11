Akragas, tre punti d'oro all'Esseneto: i biancazzurri battono 3-1 il Cus Palermo e allungano in classifica

Successo di straordinaria importanza per l'Akragas di Nicolò Terranova: all'Esseneto i biancazzurri si impongono 3-1 sul Cus Palermo, al termine di novanta minuti piuttosto combattuti. Dopo un primo tempo privo di emozioni, nella ripresa arrivano tutte le reti della gara. Biancazzurri che hanno avuto la qualità e la forza per riportarsi in vantaggio, dopo il pareggio della formazione palermitana.

Terranova schiera i suoi col classico 4-3-3: Elezaj titolarissimo tra i pali; in difesa Scozzari, Cipolla, Neri e Mannina; a centrocampo Garufo, Briones e Bonanno; in avanti il tridente è composto da Semenzin, Mansour e Pavisich. Padroni di casa in campo con la maglia celebrativa, a tiratura limitata, per festeggiare i 70 anni dalla fondazione del club.

La prima frazione di gioco è abbastanza equilibrata, il pallino del gioco è in mano ai padroni di casa ma la difesa della formazione palermitana regge bene agli attacchi biancazzurri. Il primo tempo, dunque, termina senza sussulti e reti.

Nella ripresa i biancazzurri alzano il ritmo della loro manovra offensiva e al 61’ si portano in vantaggio con il bomber: è Santiago Pavisich a sbloccare l’equilibrio della gara. La gioia del vantaggio, però, dura solo sei minuti: è un rigore siglato da Nuccio a ristabilire la parità in campo. Il match si innervosisce, l’Akragas non vuole rinunciare ai tre punti ma gli ospiti si difendono bene, decisi a portare a casa almeno un punto.

A dieci minuti dalla fine, però, l’Akragas ritrova il vantaggio: è Desiderio Garufo a realizzare dagli undici metri. I biancazzurri continuano a spingere sull’acceleratore, desiderosi di chiudere definitivamente l’incontro. A quattro minuti dalla fine ecco il tris biancazzurro: il gol porta la firma di Gaston Semenzin. Finisce dunque 3-1 all’Esseneto: tre punti preziosissimi per il “Gigante”, che sale a quota 30 in classifica. La giornata sorride ai biancazzurri: la Don Carlo Misilmeri, infatti, non va oltre il pari sul campo del Casteldaccia, così come la Pro Favara, bloccata in casa dal Castellammare.