Akragas, le parole di Coppa alla vigilia del match col Trapani: "Servirà una partita perfetta"

Domani pomeriggio torna la Coppa Italia di Serie D, l'Akragas ospita il Trapani: alla vigilia del match ha parlato Marco Coppa.

L'allenatore biancazzurro ha sottolineato la difficoltà dell'incontro e ha chiesto ai suoi una gara perfetta: "Servirà una partita quasi perfetta - ha esordito Coppa in sala stampa - affrontiamo un avversario che presenta in rosa calciatori di grande valore. Molti di loro non dovrebbero nemmeno giocare in questa categoria. Servirà grande attenzione, sul piano tecnico e tattico. Dobbiamo mettere in campo le cose che proviamo durante la settimana, speriamo di sfornare una bella prestazione come fatto proprio contro i granata in campionato".

Scelte di formazione indirizzate dal prossimo turno con la Reggina? Il tecnico ha risposto categoricamente: "Assolutamente no - ha precisato Coppa - per me cambia poco tra Coppa e campionato. Non so se loro faranno turnover - ha concluso l'allenatore - in ogni caso chiunque dovesse giocare del Trapani sarà certamente pronto. Qualsiasi scelta farò io sono sicuro, invece, che mi darà grandi soddisfazioni: tutti i ragazzi chiamati in causa mi hanno sempre dato risposte confortanti".