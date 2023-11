Akragas, domani torna la Coppa Italia: all'Esseneto arriva il Trapani, prevendita dei biglietti attiva

Domani pomeriggio torna la Coppa Italia di Serie D, l'Akragas ospita il Trapani.

Il club biancazzurro comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere al derby siciliano, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il match è in programma alle ore 14:30.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si tireranno i calci di rigore.

I tagliandi potranno essere acquistati, solo per questa gara di Coppa Italia, soltanto presso la segreteria Stadio Esseneto.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Tribuna centrale 15 euro

Tribuna VIP 20 euro

Curva Sud 7 euro

Settore ospiti 12 euro

Curva Sud donne ridotto 5 euro

Bambini fino a 12 anni gratis

I tifosi del Trapani avranno a disposizione cento biglietti che potranno essere acquistati on line oppure in un punto vendita della città di Trapani

Mercoledì 15 novembre il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 10.

Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche mercoledì fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket.