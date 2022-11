Akragas, prosegue con successo il tour nelle scuole superiori di Agrigento

Prosegue con successo il tour nelle scuole superiori di Agrigento dei calciatori dell'Akragas: l'iniziativi rientra nell'ambito del progetto #anDiamoallostadio.

L'iniziativa mira a far sì che sempre più giovani si avvicinino alla squadra di calcio della loro città, andando allo stadio e sostenendo i giocatori. Questa mattina una delegazione della squadra, composta dal portiere Elezaj, il centrocampista Dalloro e l'attaccante Semenzin ha incontrato gli alunni del Liceo Scientifico Leonardo. Presente anche l'alunno del liceo, il giovane centrocampista akragantino Cristian Messina. La delegazione dell'Akragas è stata accompagnata da Marta Passarello dell'ufficio marketing della Società biancazzurra.

Intanto, dall'infermeria, le prime notizie sull'infortunio di Caccetta: il calciatore è stato dimesso ieri sera dall'ospedale di Gela. Il centrocampista dell'Akragas, uscito anzitempo dalla partita contro il Gela per un infortunio apparso subito serio, era stato trasportato in ambulanza al nosocomio gelese. Il calciatore, accompagnato dal team manager Maurizio Capraro, ha riportato, secondo la prima diagnosi, la "frattura composta della testa del perone". In settimana, Caccetta, farà una risonanza magnetica. Probabile l'utilizzo di un tutore per calcificare la frattura.