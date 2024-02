Akragas, test amichevole contro il Cianciana: 3-1 per i biancazzurri

È terminato 3-1 per l'Akragas il test match contro il Cianciana allo stadio comunale Setticasi.

È stato un buon test per entrambe le formazioni in vista dei rispettivi impegni stagionali. L'Akragas tornerà in campo, nel campionato di Serie D, il prossimo 25 febbraio, in casa contro il Real Casalnuovo.

In rete contro il Cianciana, l'attaccante Gabriele Marrale e il trequartista Francisco Gonzalez, argentino classe 2004, autore di una doppietta e in attesa del transfer per essere tesserato. Per il Cianciana ha segnato Bongiovi'.

Ecco le formazioni iniziali:

Cianciana:

Callea Daniel, Cusumano, Di Maria, Kuyabi, Ciaramella, Bellanca, Bontempo, Gennaro, Ferlisi, Guida, Bongiovi. All.: Benedetto Carubia

Akragas: Sorrentino, Scozzari, Mannina, Cipolla, Rechichi, Garufo, Sinatra, Puglisi, Inzerillo, Gonzalez, Marrale. All.: Marco Coppa

Arbitro: Francesco Alfano di Agrigento

Al termine dell’allenamento congiunto, la comitiva biancazzurra è stata ospite del rinomato locale di Cianciana il Clock Tower Cafe di Giovanni Lo Bue e Nello Paturzo per una piacevole serata all’insegna dell’amicizia e del buon cibo.