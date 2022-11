Akragas, Terranova: "Vittoria limpida su un campo sporco, vincere così dà autostima"

"Questo sarà un campionato dove le partite saranno tutte di sofferenza: vincere così, però, dà maggiore autostima".

Nicolò Terranova, allenatore dell'Akragas, ha analizzato la vittoria dei suoi contro il Cus Palermo. "Abbiamo cercato il vantaggio sin dalle battute iniziali, poi dopo un'ora di gioco siamo riusciti a segnare. Quindi ci siamo abbassati troppo, forse pensando che la gara fosse già chiusa e abbiamo subito il calcio di rigore. Siamo stati bravi a reagire dopo il loro gol dal dischetto, obiettivamente non avevamo preso tiri in porta di particolare pericolosità. La formazione di oggi è stata fatta in funzione di quattro mesi di allenamento - ha proseguito Terranova - sono contento della risposta avuta da parte di chi ha giocato meno. Nell'intervallo ho cercato di motivare ulteriormente i ragazzi, chiarendo alcuni aspetti tecnico-tattici che andavano implementati. Scozzari è stato schierato da terzino destro, inizialmente lo avevo provato sull'esterno basso: ha le qualità per giocare dalla trequarti in su. Però ha fatto un'ottima partita in quella posizione, più basso. Quella di oggi è stata una vittoria limpida su un campo sporco. Adesso cerchiamo di recuperare le energie: mercoledì avremo la Coppa Italia contro il Misilmeri, poi penseremo al campionato".