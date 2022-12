Akragas, Terranova si gode la finale ma pensa già al campionato: "Non abbiamo tempo per festeggiare"

Missione compiuta: ieri l'Akragas ha staccato il pass valido per la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza. I biancazzurri hanno battuto, nettamente, il Misilmeri 3-0 nel ritorno della semifinale. "C'è grande soddisfazione - ha dichiarato Terranova in sala stampa - ma abbiamo poco tempo per goderci la qualificazione alla finale. Dobbiamo subito pensare al campionato perchè si torna subito in campo. Nelle ultime due partite, dopo la sconfitta, ho visto grande rabbia nei miei ragazzi: sono tutti uniti nel raggiungiment di un obiettivo che sarebbe fondamentale. Contro il Misilmeri c'è stato un approccio importante al match, i ragazzi sono stati bravi. Trovato subito il vantaggio tutto è stato in discesa".

L'allenatore di Mazara del Vallo è consapevole di aver creato un gruppo solido, compatto, unito: "Abbiamo creato un gruppo importante, non ci sono solo undici titolari ma molti di più: indubbiamente la gestione non è semplice ma tutti hanno capito l'importanza dell'obiettivo finale. Non per fare retorica, ma sto allenando un gruppo forte: devo fare meno danni possibili, questa è una grande opportunità e me la voglio giocare sino alla fine. Dedichiamo la qualificazione a tutti i dipendenti della società, che dietro le quinte fanno un lavoro straordinario".