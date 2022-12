Akragas, Terranova si gode il successo e difende i suoi: "Vittoria meritata, ho letto troppe critiche ai calciatori"

"Una vittoria meritata, nel primo tempo non abbiamo subito praticamente nulla. Loro sono una squadra forte, grande merito va dato ai miei ragazzi".

Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, commenta a caldo la bella vittoria dei suoi contro Misilmeri: novanta minuti intensi e combattuti, che hanno certificato la superiorità dei biancazzurri. L'allenatore ha rivelato, nel post gara, di non aver digerito alcune critiche rivolte ai calciatori, nella settimana che ha preceduto il big match: "I ragazzi vanno lasciati in pace - ha precisato Terranova - ho visto troppe critiche nei loro confronti. Se delle critiche devono essere mosse vanno addebitate solo al sottoscritto. Non abbiamo concesso nemmeno un calcio d'angolo al Misilmeri, nel primo tempo loro pochissime volte hanno superato la metà campo. Abbiamo preparato il match così, i numeri e le statistiche della gara parlano chiaro. I nuovi arrivati hanno fatto benissimo, fisicamente sono pronti e hanno portato una ventata di entusiasmo. Adesso prepariamo il ritorno di Coppa, la partita di campionato non fa testo onestamente. Forse dovevamo chiudere l'incontro prima - ha concluso l'allenatore - li abbiamo tenuti vivi sino alla fine e questo non va bene: mercoledì loro venderanno cara la pelle".