Sapore di gol: Terranova fa volare l'Akragas e in suo onore arriva una pizza

Il cammino dell'Akragas nella seconda parte della stagione ha riacceso l'entusiasmo dell'ambiente nei confronti dei biancazzurri, adesso chiamati a superare l'ostacolo Martina per fare l'ultimo miglio verso la D. Gran merito va dato in tal senso a mister Nicola Terranova, che dal suo arrivo ad Agrigento ha rivitalizzato la squadra portandola a giocarsi la finale playoff e facendosi apprezzare molto dai tifosi. A tal punto da avere una pizza dedicata.

L'idea è nata da Angelo Trupia, titolare di una famosa rosticceria della città che ha inserito nel menù del suo locale la pizza "Mr. Terranova": pomodoro, mozzarella, salame piccante, melanzane, prosciutto, funghi, carciofi, uovo e wurstel sono gli ingredienti scelti per la pietanza tributo al tecnico mazarese. Un'altra conferma di come in questo momento ad Agrigento ci sia entusiasmo e fame di calcio.