Akragas, Terranova dopo il match vinto col Gela: "Nel primo tempo in difficoltà ma nella ripresa abbiamo meritato di vincere"

"Non credo che il primo tempo sia stato regalato al Gela: non entriamo in campo per regalare nulla, mi sembra un'esagerazione". Nicolò Terranova, in sala stampa, ha iniziato così l'analisi post gara, al termine del match vinto in casa contro il Gela. Una partita che ha confermato le insidie pronosticate alla vigilia.

"Nel primo tempo eravamo palesemente in difficoltà - ha dichiarato Terranova - a volte in balia dell'avversario: abbiamo sofferto il palleggio del Gela, è vero. Nella ripresa, però, c'è stata una reazione e secondo me per quanto fatto abbiamo meritato la vittoria. Il campionato sta togliendo a tutti energie mentali: un torneo così equilibrato forse non si vedeva da un decennio. Chi riuscirà a mantenere i nervi saldi vincerà il campionato. Sarebbe da stupidi non credere alla vittoria del campionato giunti a questo punto. Noi forse abbiamo un peso mentale in più rispetto agli altri, affrontare l'Akragas è sempre stimolante. E' stato emozionante vedere il rigore realizzato di Garufo, siamo contenti. Adesso pensiamo solo alla gara col Cus - ha concluso il tecnico biancazzurro - poi prepareremo le altre sfide".