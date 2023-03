Akragas, Terranova loda l'atteggiamento della squadra: "Prova di carattere, non molliamo mai"

Una prova di carattere, di grinta, di grande determinazione: l'Akragas, oggi pomeriggio, ha battuto 2-0 la Mazarese all'Esseneto. Tre punti che consentono ai biancazzurri di rimanere in vetta alla classifica, insieme ad Enna.

Nicolò Terranova, in sala stampa, si è soffermato sulla prestazione messa in campo dai suoi uomini: "Una prova importante, di carattere, incoraggiante. L'atteggiamento è stato quello giusto - ha detto Terranova - di una squadra che non molla mai e vuole raggiungere l'obiettivo che si è posta ad inizio stagione. Sapevamo quanto fosse complicato il match, la Mazarese ha giocato a viso aperto: loro rappresentano un osso duro. Abbiamo sofferto un po' nella ripresa, loro cercavano il pareggio. Dopo il gol del raddoppio siamo stati più tranquilli, abbiamo gestito bene. Sabato ci aspetta una partita complicata, conosco bene il campo del Castellammare e sono sicuro che cercheranno di metterci in grande difficoltà per ottenere punti importanti per la salvezza. In un mese siamo passati dall'essere contestati ad essere dei beniamini del pubblico: è giusto sia così e aggiungo che senza i tifosi noi non possiamo raggiungere i risultati che vogliamo. La presenza del presidente, in settimana, ci ha dato l'input per ottenere questa vittoria. E' stato, comunque, un lavoro di equipe: ringrazio anche lo staff medico-sanitario per il lavoro svolto per recuperare in extremis Barrera. Lavorando da squadra - ha concluso Terranova - sono convinto che i risultati arriveranno".