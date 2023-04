Akragas, Terranova: "Grande prestazione ma il campionato non è ancora chiuso"

"Abbiamo cominciato subito forte, trovando il gol del vantaggio: su quello abbiamo costruito l'andamento della gara".

Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, si è pronunciato così sul big match vinto dai suoi contro l'Enna: la rete di Mansour al quinto minuto di gioco ha spianato la strada al successo biancazzurro.

"Affrontavamo una squadra imbattuta - ha detto Terranova - un avversario molto difficile. Siamo riusciti ad incanalare la gara nel verso che volevamo noi. Nella ripresa non abbiamo sofferto molto, non ci sono state grandi occasioni per loro. Abbiamo vinto tutti, in primis il pubblico. Devo fare i complimenti ai nostri tifosi, ma immaginavo di trovare questo tipo di atmosfera: speravamo di ripagare il loro affetto con la vittoria. I ragazzi sono stati bravi a gestire le emozioni, l'aspetto psicologico era importante. Siamo stati cinici, anche se onestamente se il primo tempo fosse finito due o tre a zero non ci sarebbe stato nulla da dire. Ognuno vede il calcio con occhi propri, ma ritengo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita. Il campionato non è ancora chiuso - ha concluso il tecnico - già sabato ci aspetta una dura battaglia".