Akragas, Terranova contento per la prestazione dei suoi: "Non era facile riprendere il percorso dopo la sosta"

I biancazzurri hanno liquidato la Leonfortese, in trasferta, con un netto 3-0: "C'è stato un approccio importante alla gara, non era semplice riprendere la marcia dopo aver staccato la spina per le festività". Domani conferenza stampa del patron Deni in merito alla gestione dello stadio Esseneto