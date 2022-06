Akragas, si riparte da mister Terranova: il tecnico mazarese riconfermato per la prossima stagione

Per la prossima stagione d'Eccellenza (a meno di un clamoroso ripescaggio in Serie D) l'Akragas riparte da Nicola Terranova. Il tecnico mazarese è stato infatti riconfermato dopo quattro mesi in cui al netto del tracollo di Martina Franca (unica gara ufficiale persa) ha portato i biancazzurri a trovare continuità di prestazione e risultato. Una scelta che nel complesso appare giusta considerando la bravura dell'ex allenatore di Canicattì e Castrovillari, dimostrata sul campo assieme ad una professionalità che meriterebbe ben altre categorie.

A ufficializzare la notizia è stata la società akragantina in un comunicato: "La Società SSD Akragas 2018 comunica con grande soddisfazione che Nicolò Terranova - si legge - sarà ancora l'allenatore della squadra biancoazzurra anche per la stagione agonistica 2022/2023. L'accordo è stato raggiunto questa mattina tra il Presidente Giuseppe Deni e lo stesso tecnico originario di Mazara del Vallo. Dopo l'esaltante campionato di Eccellenza, la priorità della dirigenza akragantina era la riconferma di mister Terranova, il quale non ha esitato un solo istante a sposare nuovamente il progetto dell'Akragas".

Nel medesimo comunicato la società, nella persona del patron Deni si è poi soffermata sulle dimissioni di Giuseppe Cammarata, ormai promesso sposo della Sancataldese: "Ho accettato la volontà del caro amico Cammarata che è prossimo alla firma con una squadra importante - ha affermato Deni - e di categoria superiore. Lo ringrazio per il lavoro svolto in Akragas e gli rinnovo un grosso in bocca al lupo per la carriera sportiva. I rapporti con Peppe Cammarata rimangono ottimi".