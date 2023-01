Akragas, Terranova chiede ai suoi una reazione: "Riprendiamo il nostro cammino"

"L'Akragas non è quella vista mercoledì scorso contro la Nuova Igea Virtus: la prestazione di Coppa è inspiegabile. Sappiamo che dobbiamo reagire, abbiamo chiesto scusa alla società e ai tifosi. Dobbiamo riprendere la strada che stavamo percorrendo prima di mercoledì. Adesso dobbiamo voltare pagina".

Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, ha una sola ricetta per venir fuori dal momento negativo originatosi dopo la sconfitta netta subita in finale di Coppa Italia: il lavoro e il massimo impegno in gara. Il campo, poi, fornirà come sempre le risposte. Domani il derby in trasferta contro la Nissa chiarirà se il ko di Ragusa ha rappresentato un piccolo incidente di percorso o meno.

"Noi dobbiamo reagire - ha proseguito Terranova in sala stampa - le scuse che abbiamo formulato nei confronti della società e dei tifosi non serviranno a nulla se non ci sarà una pronta reazione. Affrontiamo una squadra forte, la partita non è assolutamente da sottovalutare: l'attenzione deve essere massimale. Loro hanno una buona idea di gioco, da quando hanno cambiato allenatore hanno assunto un'idea importante di gioco. Dobbiamo resettare, ripartire, riprendere il nostro cammino: non siamo quelli visti in campo contro la Nuova Igea Virtus e lo dimostreremo sul campo".