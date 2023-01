Akragas, Terranova carica i suoi uomini in vista della gara contro il Casteldaccia: "Mi aspetto una prestazione importante"

"Domani ci attende la solita partita difficile, anche perché l'avversario è tosto: già all'andata ci ha creato qualche problema, mi aspetto una grande partita da parte dei ragazzi". Anche Mohamed Mansour ha parlato in sala stampa: "Noi dobbiamo portare i tre punti a casa anche domani, la vittoria contro la Nissa ci ha dato grandi energie. Domani ci aspetta una gara dura, speriamo in un grande pubblico che possa darci la spinta decisiva per portare a casa i tre punti"