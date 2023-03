Akragas, Terranova alla vigilia della gara col Castellammare: "Match di importanza vitale"

Domani pomeriggio, alle ore 14:30, l'Akragas giocherà in anticipo sul campo del Castellammare. Ha parlato, in sala stampa, il tecnico Nicolò Terranova: il match è molto importante e non può essere sbagliato.

"Si tratta di un match di importanza vitale - ha dichiarato Terranova - una trasferta da non sbagliare: mancano sei partite e saranno sei battaglie. Ci vuole grande serenità, convinzione, coraggio, consapevolezza nei nostri mezzi: è un momento particolare, la voglia potrà fare la differenza. Dobbiamo essere più affamati dei nostri avversari. Loro metteranno in campo le caratteristiche giuste per farci male, lavorano bene sulle ripartenze: hanno delle buone individualità. Sarà una sfida da affrontare con la giusta attenzione: mancano sei curve, dobbiamo stringere ancora le mani sul volante. Abbiamo lavorato in settimana sui soliti principi, le gare che affronteremo assumono una grande importanza. I ragazzi hanno ritrovato fiducia e autostima, sono convinto faranno una grande partita. Non recupero nessuno degli infortunati - ha concluso il tecnico biancazzurro - stamattina Briones ha dato forfait a causa di un virus influenzale: sono sicuro che chi giocherà, comunque, farà bene".