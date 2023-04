Akragas, squadra subito al lavoro: sabato altra sfida importante, in campo contro il Misilmeri

Archiviata la vittoria di ieri contro l'Enna, riprende la preparazione dell'Akragas in vista di un altro big match.

Sabato, infatti, i biancazzurri affronteranno in trasferta il forte Misilmeri, formazione costruita per il salto di categoria e ancora in corsa per centrare i playoff. La partita di sabato promette tante emozioni, anche per l'alta posta in palio. L'Akragas è tornata, dunque, ad allenarsi con la massima concentrazione e determinazione. Vasca tonificante e massaggi per chi ha giocato ieri; tecnica e partitella per chi invece non è sceso in campo contro l'Enna.