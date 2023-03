Akragas, squadra al lavoro per preparare la trasferta di Palermo: Lo Cascio rientra in gruppo

Ancora un allenamento per l'Akragas che prepara nel migliore dei modi la sfida di domenica pomeriggio sul campo del Cus Palermo per la 27esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Allo stadio Esseneto di Agrigento, oggi la squadra biancazzurra agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff ha svolto un lavoro incentrato inizialmente sull'attivazione tecnica. Poi spazio alla partita tattica e per finire la partita su campo ridotto.

In gruppo si è rivisto Lo Cascio che torna a disposizione dopo l'infortunio alla caviglia. Vitelli ha eseguito delle analisi strumentali che hanno dato esito negativo, nulla di particolare per lui: domani tornerà ad allenarsi con la squadra.

Ancora assente Baio che dovrebbe tornare a disposizione per la partitissima contro l'Enna.