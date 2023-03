Akragas, squadra al lavoro per preparare la super sfida contro Enna: in tre hanno svolto lavoro differenziato

Archiviata la bella vittoria di domenica sul campo del Cus Palermo, l’Akragas è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio sul manto erboso dello stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri preparano la partitissima contro l’Enna di domenica 2 aprile allo stadio Esseneto. La squadra, agli ordini di mister Nicolo’ Terranova e del suo staff, ha lavorato intensamente e con la massima concentrazione. Terranova ha diviso la squadra in due gruppi di lavoro.

Inizialmente vi è stata la fase di lavoro preventivo, quindi lo svolgimento del lavoro aerobico e del lavoro a secco, con esercizi con la palla. La terza e ultima fase della seduta è stata dedicata alla partita per coloro che non sono scesi in campo domenica. In tre hanno svolto un lavoro differenziato: Brunetti, Vitelli e Baio.

La squadra tornerà ad allenarsi questa mattina.