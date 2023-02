Akragas, squadra al lavoro per preparare la gara di domenica contro la Parmonval

Allenamento mattutino per i biancazzurri, agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, che hanno svolto un'intensa seduta presso l'impianto sportivo di Fontanelle. Domani seduta pomeridiana per intensificare il lavoro in vista della prossima gara di campionato