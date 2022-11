Akragas, squadra al lavoro per la sfida casalinga di domenica contro il Cus: domani la rifinitura

Lavoro senza sosta per i calciatori dell'Akragas in vista della sfida casalinga di domenica 27 novembre contro il Cus Palermo. Il match è in programma alle ore 14:30 ed è valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A.

Anche ieri pomeriggio la squadra biancoazzurra ha svolto un intenso allenamento presso l'impianto sportivo di Fontanelle, frazione di Agrigento.

Sul manto in erba sintetica, mister Nicolò Terranova ha fatto svolgere ai calciatori una seduta basata sull'attivazione tecnico tattica, con partita di sintesi finale. Gli allenamenti proseguiranno anche nella giornata odierna. Domani mattina, invece, è prevista la seduta di rifinitura.