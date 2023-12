Akragas, sconfitta all'Esseneto nel derby col Siracusa: la squadra di Coppa battuta 2-0

Una doppietta di Giuliano Alma consente al Siracusa di battere l'Akragas nel derby dell'Esseneto: la formazione di Cacciola continua ad inseguire la capolista Trapani, a sole quattro lunghezze di distanza. Che fosse un impegno complicato si sapeva: alla vigilia Coppa aveva chiesto ai suoi una prestazione importante, così come visto con Trapani e Vibonese. L'impegno non è mancato da parte dei biancazzurri ma la superiorità della rosa degli aretusei è venuta fuori col passare dei minuti. Dal punto di vista offensivo i Giganti non sono riusciti a creare moltissimo, merito soprattutto di una buona organizzazione in fase difensiva del Siracusa.

Coppa inizia il match con un 4-3-2-1: Vaccarino tra i pali; Rechichi, Rossi, Cipolla e Petrucci in difesa; Llama, Garufo e Perez a centrocampo; Grillo e Di Mauro a supporto di Trombino. Cacciola risponde col 4-3-3: Lamberti in porta; Kalombola, Markic, Suhs e Sena in difesa; Zampa, Aliperta e Limonelli a centrocampo; Alma, Maggio e Arcidiacono a comporre il tridente offensivo.

La fase di studio tra le due squadre è intesa e prolungata, sino al ventesimo inoltrato l’equilibrio caratterizza la gara. Al 25’, però, Alma porta in vantaggio il Siracusa: bellissimo il gol realizzato dal calciatore degli aretusei. La prima frazione di gioco va in archivio con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il Siracusa prova a gestire il vantaggio, i padroni di casa cercano di rendersi pericolosi dalle parti di Lamberti: non sempre, tuttavia, la costruzione della manovra offensiva appare efficace. Al 63’ è ancora Alma ad andare in gol: il calciatore del Siracusa firma la propria doppietta personale e consolida il vantaggio dei suoi. Nei minuti restanti la squadra di Cacciola evita rischi e prova ad addormentare il match.