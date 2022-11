Akragas, domenica trasferta a Gela: tutti a disposizione tranne Barrera, per lui un fastidio al flessore

L'Akragas è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio allo stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri intensificano la preparazione in vista della prossima sfida di campionato. Nell'undicesima giornata, la capolista sarà di scena a Gela, domenica 20 novembre. Ripresa con prevenzione, lavoro aerobico, possessi finalizzati e partita finale per gli uomini di mister Nicolò Terranova.

Squadra al completo fatta eccezione per il difensore Barrera, che si è sottoposto a terapie per un fastidio al flessore della gamba destra.

I biancazzurri domenica vorranno riscattarsi, dopo il pareggio casalingo contro il Castellammare. Il calendario, comunque, non va sottovalutato: anche se la capolista giocherà in casa dell'ultima in classifica il match potrebbe comunque nascondere delle insidie.

Ci sono 21 punti di differenza tra le due formazioni che si affronteranno domenica pomeriggio. Il Gela non ha mai vinto in campionato: gli unici tre punti in classifica sono stati ottenuti grazie a tre pareggi.