Akragas, settore giovanile: riconfermati i tecnici Dino De Rosa e Emiliano Bellavia

Prime riconferme nel settore giovanile dell'Akragas e primi importanti stage per selezionare gli atleti da inserire nelle squadre delle varie categorie giovanili nella stagione agonistica 2024/2005.

La società biancazzurra ha annunciato che Dino De Rosa ed Emiliano Bellavia saranno ancora i tecnici del settore giovanile e guideranno rispettivamente la fascia A 2010/2011 e l'under 16 regionale classe 2009. Prossimamente saranno annunciati i nuovi allenatori delle squadre Allievi e Juniores. Il primo stage è in programma mercoledì 26 giugno, alle ore 17, allo stadio Esseneto di Agrigento per i calciatori nati negli anni 2008 e 2009. Giovedì 27 giugno toccherà ai giovani atleti nati negli anni 2010, 2011 e 2012, sempre alle ore 17, all'Esseneto. Infine, venerdì 28 giugno, alle ore 17, allo stadio Esseneto, è prevista una selezione per i calciatori nati negli anni 2006 e 2007.

Per partecipare agli stage è indispensabile consegnare ai tecnici il certificato medico agonistico in corso di validità e il nulla osta della società di provenienza.

L'Akragas comunica inoltre che i calciatori nati negli anni 2010 e 2011 giocheranno nel campionato U15 Fascia A Regionale, in virtù della vittoria del campionato provinciale Esordienti nella scorsa stagione. De Rosa e Bellavia ringraziano per la riconferma e la fiducia sia il presidente Carmelo Callari che il patron Giuseppe Deni e promettono il massimo impegno per innalzare ulteriormente il tasso tecnico e agonistico del fiorente settore giovanile dell'Akragas.