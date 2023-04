Akragas, sessione pomeridiana di allenamento: tutti a disposizione di Terranova

Ancora un allenamento oggi pomeriggio per l'Akragas. Allo stadio Esseneto di Agrigento, i biancazzurri continuano a preparare con grande concentrazione e tanta determinazione la partita più importante della stagione. Domenica all'Esseneto la squadra di mister Terranova ospita il Resuttana San Lorenzo, formazione in piena lotta per la salvezza e che, c'è da scommettere, venderà cara la pelle.

La partita si annuncia emozionante anche, e soprattutto, per l'altisssima posta in palio.

Mister Terranova ha fatto svolgere alla squadra, nella prima parte della seduta, l'attivazione tecnica nei rombi. Poi spazio al lavoro della fase offensiva in situazione.

L'allenamento si è concluso con la partita finale a ranghi misti. Tutti disponibili in casa Akragas.



Lavoro differenziato solamente per il capitano Alfonso Cipolla.Domani è prevista una nuova seduta allo stadio Esseneto.