Semifinali Coppa Italia di Eccellenza, l'Akragas giocherà in trasferta a Misilmeri la gara di andata

L'Akragas giocherà in trasferta a Misilmeri la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Lo ha comunicato la stessa società biancazzurra, con una nota sulla propria pagina FB. Il primo match è in programma il prossimo 30 novembre. Il ritorno, allo stadio Esseneto di Agrigento, si disputerà mercoledì 14 dicembre.

Intanto, buone notizie dalla cantera: i "Giovanissimi" dell'Akragas vincono anche sul campo della Virtus Favara. La squadra di mister Emiliano Bellavia ha conquistato l'intera posta in palio grazie al gol di Cipolla. La partita è stata bella e avvincente, giocata bene da entrambe le formazioni. È la terza vittoria, in altrettante gare, per l'Akragas che continua a comandare il campionato Under 15.

Nel Campionato U19 regionale, invece, l'Akragas ha battuto in trasferta il Prizzi 9-2: tripletta per Bennardo. Goleada della formazione juniores biancazzurra nel campionato U19 regionale. La squadra di mister Dino De Rosa ha espugnato il campo del Prizzi con un roboante 9 a 2.Vittoria già messa in cassaforte nel primo tempo, terminato 5 a zero. I giovani akragantini hanno espresso un buon calcio e sono stati nettamente superiori ai pari età del Prizzi. Per l'Akragas hanno segnato Bennardo (tripletta), una doppietta a testa per Dispenza e Mallia, poi Sferlazza e Pucci. Questa la formazione iniziale: Omodei, Sferlazza, Mallia, Messina, Cuscio, D'Andrea, Garifi, Dispenza, Bennardo, Burgio. In panchina Palermo, Puma, Graci.