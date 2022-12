Akragas, Semenzin felice per il gol e per la vittoria: "A fine stagione tireremo le somme, importante chiudere primi"

Nel match vinto ieri dall'Akragas contro il Resuttana San Lorenzo è salito in cattedra Gaston Semenzin, autore di un gol fantastico. L'argentino ha parlato, ai microfoni della società, a fine gara. Il calciatore ha manifestato tutta la sua felicità per la rete e per i tre punti che consentono alla formazione di Terranova di laurearsi campione d'inverno.

"Sono contento per il gol e per i tre punti - ha dichiarato Semenzin - era importante chiudere il girone di andata da primi. Però i bilanci vanno fatti a fine campionato, adesso ci aspetta un girone di ritorno molto complicato. Dobbiamo lavorare tanto, ora ci godiamo questi giorni di festa. Noi argentini rimarremo qui, gli altri saranno con le rispettive famiglie.La nostra società è molto ambiziosa, l'obiettivo è chiaro e cercheremo di raggiungerlo tutti insieme".