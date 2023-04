Akragas, seduta pomeridiana per intensificare la preparazione in vista del Misilmeri

Prosegue la preparazione dell'Akragas in vista della sfida di sabato sul campo del forte Misilmeri: calcio d'inizio previsto per le ore 16.

Ieri la squadra, agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, ha svolto una seduta di forza in palestra e lavoro di trasformazione in campo, con partita finale su campo ridotto. Tutti a disposizione in casa Akragas per la trasferta in terra palermitana. Per sabato, mister Nicolò Terranova recupera Mannina che ha scontato le due giornate di squalifica. Salterà il match, invece, Garufo, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Oggi pomeriggio altra seduta di allenamento.