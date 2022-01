Akragas verso il derby contro lo Sciacca: Anastasi convoca 21 giocatori

Dopo aver vissuto settimane turbolente l’Akragas torna a pensare al campo e alla rincorsa alla promozione in Serie D: il primo ostacolo del girone di ritorno è lo Sciacca, da affrontare sull’ostico campo del Gurrera. La squadra questa mattina ha svolto l’ultima rifinitura in vista del derby in programma domani pomeriggio alle 15.

Tra i giocatori presenti anche il neoacquisto Jacopo Finessi, arrivato pochi giorni fa in squadra. Il centrocampista scuola Milan ha spiegato le sensazioni del suo primo impatto con la nuova realtà:” Ho fatto un bell’allenamento subito con la palla -ha spiegato - mi sono ambientato e i ragazzi mi hanno fatto subito sentire a casa: non vedo l’ora di poter scendere in campo domenica”.

Il fantasista ferrarese ha spiegato poi le ragioni che lo hanno portato a sposare la causa dell’Akragas, promettendo spettacolo: “La città di Agrigento è una città bellissima e la società vuole ricominciare a fare il calcio che conta tornando in D e perché no in C: si vuole riportare la città e la squadra dove merita. Sono un giocatore estroso, mi piace sempre provare la giocata anche se riconosco quando non bisogna farla mi piace far divertire e divertirmi, puntare l’uomo, mettere palle gol insomma essere divertente e soprattutto efficace. Mancano 15 partite la classifica dice secondo posto a meno tre; quindi, dobbiamo portare a casa ogni domenica i 3 punti e vincere alla fine il campionato. Ai tifosi dico che si torna in Serie D il prima possibile!”

Per Finessi il debutto potrebbe arrivare già domani: il giocatore è infatti nella lista diramata dal tecnico biancazzurro Giuseppe Anastasi. Tra i 21 convocati l’unico dei neoacquisti non inseriti è Evander: assente anche il portiere Di Carlo, circostanza questa che spiana le porte per il debutto di Klodjan Harusha, appena arrivato dal Canicattì. Qui sotto la lista completa dei convocati:

Portieri: Harusha, Scannella

Difensori: Ferrigno, Tuniz, Baio, Yoboua, Noto, Cipolla, Tarantino

Centrocampisti: Bellanca, Lavardera, Piyuka, Finessi, Treppiedi, Taormina, Maiorano, Liguori

Attaccanti: Lucas Corner, Silvano, Prestia, Leonardi

Sul fronte tifosi il gruppo Ultras Akragas Facce Toste ha annunciato in un comunicato poi rilanciato dalla società che non seguirà più la squadra a causa delle normative anti-Covid imposte per gli ingressi negli stadi in aperta protesta con misure che secondo il gruppo di supporters biancazzurri “non potranno mai coesistere con i valori di aggregazione che ogni curva esprime.”