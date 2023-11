Akragas, il Gigante torna alla vittoria: battuta 2-1 la Sancataldese

L'Akragas torna alla vittoria in campionato: all'Esseneto battuta 2-1 la Sancataldese, al termine di novanta minuti piuttosto intensi e combattuti. I biancazzurri hanno giocato un buon primo tempo, sfruttando le disattenzioni avversarie e trovando due reti che hanno ipotecato il match: un rigore di Trombino e la rete di Di Mauro hanno scardinato l'equilibrio iniziale. Alla mezz'ora gli ospiti avevano provato a passare in vantaggio: Correnti ha sfiorato la rete direttamente da calcio d'angolo ma Sorrentino è stato bravo.

Nella ripresa i verdeamaranto ci hanno provato ma hanno accorciato le distanze soltanto ad un passo dalla fine: nelle battute conclusive la difesa biancazzurra ha retto bene e ha portato a casa un successo prezioso.

Coppa, squalificato, manda in campo i suoi con un 3-5-2: Sorrentino in porta; Rechichi, Cipolla e Pantano in difesa; Di Stefano a destra, Perez, Sanseverino e Mannina a formare la linea di centrocampo, Rea a sinistra; Di Mauro e Trombino in attacco.

Il primo tempo è ben giocato dai biancazzurri: un fraseggio pulito, rapido e lineare, manda in difficoltà la difesa avversaria. Anche la Sancataldese ci prova ma Sorrentino risponde presente. L’equilibrio della gara viene meno al 42’: calcio di rigore trasformato da Alfredo Trombino, esecuzione vincente dagli undici metri. Prima della fine della prima frazione di gara ecco il raddoppio dell’Akragas: è Andrea Di Mauro a firmare il gol del 2-0.

Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0.

Nella ripresa i padroni di casa gestiscono possesso e cronometro, nonostante i tentativi della Sancataldese di portarsi in avanti e rendersi pericolosa. Ad un minuto dalla fine gli ospiti accorciano le distanze: è Durmush a segnare la rete del 2-1. Nelle battute conclusive la difesa biancazzurra resiste e la formazione di Coppa porta a casa un prezioso successo.