Akragas, domani in trasferta col San Luca: Coppa chiede ai suoi di non sbagliare approccio

L'Akragas di Marco Coppa domani torna in campo dopo la pausa forzata imposta dal calendario. I biancazzurri giocheranno in trasferta, contro il San Luca. Un impegno non semplice per i Giganti, considerando le tante novità societarie che stanno coinvolgendo gli avversari. Lo sottolinea anche il tecnico, dalla sala stampa dell'Esseneto alla vigilia del match.

"Ci siamo allenati bene in questi giorni - ha esordito Coppa - chiedo ai miei ragazzi di non sbagliare l'approccio alla gara. Forse affrontiamo l'avversario peggiore in questo momento: a prescindere dai loro risultati, stanno vivendo delle novità in ambito societario che certamente galvanizzano l'ambiente. Vorranno dimostrare in campo qualcosa, è una gara complessa".

Coppa chiede ai suoi di rimanere uniti ed essere sempre compatti: "Siamo una squadra di calcio, non giochiamo a tennis. Dobbiamo sempre rimanere compatti e uniti. Da Acireale abbiamo capito che tanto dipende da noi, possiamo fare il bello e il cattivo tempo. Garufo? Desiderio è un giocatore di esperienza, ha carattere e personalità: sente la maglia che porta addosso. Può darci un contributo determinante, sotto diversi punti di vista. Le parole della dirigenza sulla volontà di rinnovare il mio contratto? Per me è motivo di grande orgoglio - ha concluso Coppa - sono molto contento di questi attestati di stima".