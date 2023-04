Akragas, sale la febbre per l'ultima di campionato: biglietti in prevendita da questo pomeriggio

L'Akragas comunica che oggi pomeriggio, dalle ore 15, inizia la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Akragas-Resuttana San Lorenzo, in programma domenica 16 aprile, alle ore 16:30, allo stadio Esseneto di Agrigento, che vale la promozione in Serie D per la squadra del patron Giuseppe Deni.

I biglietti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita:

segreteria dello stadio Esseneto

tipografia Maira in via Callicratide

Bar dei Fiori al Villaggio Mosè.

Gli orari della prevendita sono i seguenti: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 19

Di seguito i prezzi dei tagliandi in prevendita fino a venerdì: tribuna centrale 12 euro (ridotto 8 euro per donne e bambini fino a 12 anni), Gradinata 8 euro, curva 5 euro, tribuna vip 20 euro, settore ospiti 10 euro, donne in curva e in gradinata gratis (verrà rilasciato un biglietto omaggio).

Bambini fino a 12 anni gratis in tutti i settori, tranne in centrale coperta dove il prezzo sarà ridotto, anche per le donne, di 8 euro così da avere il posto a sedere.

SABATO 15 aprile e DOMENICA 16 aprile i biglietti avranno un prezzo differente:

tribuna centrale 15 euro

curva 5 euro

donne 5 euro in curva e 8 euro in gradinata

settore ospiti 10 euro

Bambini fino a 12 anni entrano gratis solamente in curva e in gradinata

Domenica 16 aprile il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 10

Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket