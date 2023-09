Akragas, riunione tra staff e società dopo la sconfitta col Licata: piena fiducia all'allenatore Coppa

Un'analisi attenta su alcune tematiche che hanno portato alla sconfitta casalinga contro il Licata: questo l'oggetto principale della riunione svoltasi in casa Akragas stamani. Società e staff tecnico si sono confrontati per analizzare e capire cosa non ha funzionato nel derby di domenica scorsa. Al termine della riunione il patron Deni ha rinnovato la piena fiducia a mister Marco Coppa e ha esortato il tecnico a proseguire nel suo lavoro di costruzione della nuova Akragas per disputare un campionato dignitoso.

L’allenatore Coppa, il primo a essere dispiaciuto per il risultato negativo contro il Licata, si dice fiducioso per un pronto riscatto dell’Akragas a partire dalla gara di domenica prossima, sul neutro di Palmi, contro la Gioiese.

“Siamo già proiettati alla prossima e imminente gara di campionato - ha detto l'allenatore - la squadra è concentrata e stiamo preparando la sfida contro la Gioiese nel migliore dei modi. Ringrazio la società per il sostegno e supporto dimostratomi in queste ore. C’è voglia di reagire e di dimostrare tutto il nostro valore. Continuerò a lavorare sodo per inculcare ai miei ragazzi la mia tattica e la mia idea di gioco. Sono certo che presto ci toglieremo grandi soddisfazioni”.