Risemina dell'Esseneto: spuntano i primi germogli sul terreno di gioco

In attesa di capire l'evoluzione dello scenario in casa Akragas dopo le dimissioni di Sonia Giordano dalla carica di Presidente del club (l'ex numero uno ha annunciato che nelle prossime settimane spiegherà dettagliatamente le ragioni dell'addio) con il patron Deni pronto a diventare il nuovo numero uno biancazzurro si torna a pensare alle questioni di campo, nel caso specifico del campo. Comincia infatti a rivedersi l'erba nel manto dello stadio Esseneto, arrivato alla fine dell'anno in condizioni talmente pessime da richiedere un'intervento di urgenza di risemina, effettuato qualche giorno fa.

A distanza di appena nove giorni dall'inizio dei lavori di risemina, ecco i primi germogli spuntare sul terreno di gioco dello stadio Esseneto di Agrigento. Il seme di ultima generazione "Germinal", lo stesso utilizzato per il manto erboso dello stadio Renzo Barbera di Palermo, sta dando ottimi risultati e in tempi rapidi. I lavori sono stati effettuati dalla ditta Palumbo di Palermo.