L'Akragas si proietta alla finale playoff: ripresi gli allenamenti all'Esseneto

Dopo la vittoria sull'Enna che è valsa l'accesso alla finale playoff l'Akragas torna in campo il 15 maggio per sfidare la vincente della semifinale tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara: in caso di vittoria il Gigante si qualificherà alla fase nazionale dove sfiderà la vincente dei playoff del girone molisano che si chiuderà prossima settimana (una tra Città di Isernia, Campodipietra, Olympia Agnonese e Venafro). Laddove venisse passato il turno si giocherebbe la finalissima con la vincente dell'incrocio tra le vincente dei playoff del girone B siciliano e di quello pugliese.

Dopo una breve pausa a seguito del successo di sabato l'Akragas torna ad allenarsi in vista del rush finale per la Serie D. È ripresa oggi pomeriggio, allo stadio Esseneto di Agrigento, la preparazione dell'Akragas in vista della finale regionale dei playoff per la promozione in Serie D. I biancoazzurri, agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, hanno lavorato intensamente per migliorare ulteriormente la forma fisica. Gli allenamenti proseguiranno per l'intera settimana.