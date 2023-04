Akragas-Resuttana San Lorenzo, LIVE: 2-0, è finita!!! Biancazzurri promossi in serie D!

Di seguito la diretta testuale della supersfida dell'Esseneto: una vittoria biancazzurra consegnerebbe al Gigante la promozione in serie D.

Ecco l'undici titolare scelto da Terranova: Elezaj; Baio, Vizzini, Dalloro, Neri, Barrera, Semenzin, Garufo, Pavisich, Caccetta, Mansour.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, LIVE: 0-0 COMINCIA LA PARTITA

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 0-0 LIVE: 7' occasione per Semenzin! L'argentino non riesce a deviare sotto porta sul cross di Garufo.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 0-0 LIVE: 10' punizione alta di Garufo. Dal limite dell'area conclusione abbondantemente alta.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 0-0 LIVE: 15' Garufo sfiora il vantaggio, bravo Compagno a respingere il diagonale.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: 22' Barrera trova un destro potente che, grazie anche ad una deviazione di Punzi, batte Compagno!

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: 30', Maniscalchi ha una chance da dentro l'area ma il tiro del giocatore nerorosa termina alto sopra la traversa.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: 38', Akragas nella metà campo avversaria alla ricerca del raddoppio. Biancazzurri attenti in difesa, buona copertura degli spazi.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: Termina il primo tempo all'Esseneto. Barrera ha portato in vantaggio i suoi con un bel destro al 22'. Padroni di casa in vantaggio con merito, poche sbavature in difesa: una sola occasione per i nerorosa con Maniscalchi, palla alta.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: comincia la ripresa.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: 60', biancazzurri attivi con Semenzin e Mansour alla ricerca del secondo gol. Ospiti che provano a ripartire con Maniscalchi, che ha concluso verso la porta del Gigante ma Elezaj ha risposto con attenzione.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 1-0 LIVE: 65', cambio nell'Akragas. Entra Ciccio Vitelli al posto di Santiago Pavisich.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: 73', Garufo segna su rigore!!!! Il centrocampista si procura il rigore e lo trasforma sotto la Sud. Serie D ad un passo!

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: 75', Garufo sostituito da Brunetti. Standing ovation per Desiderio Garufo.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: 85', Briones in campo al posto di Dalloro.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: 87', out Semenzin per Bonanno.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: 88', out Baio, al suo posto Noto.

AKRAGAS-RESUTTANA SAN LORENZO, 2-0 LIVE: E' FINITA!!! L'AKRAGAS E' IN SERIE D!!! Promozione meritata per la formazione di Nicolò Terranova. Il sogno è realtà, il Gigante promosso nei Dilettanti.