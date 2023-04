Akragas, Terranova alla vigilia della partita più importante: "Ci vorrà resilienza, siamo ad un passo dal sogno"

Tutto in novanta minuti: la promozione dell'Akragas in serie D passa dalla sfida di domani all'Esseneto contro il Resuttana San Lorenzo. Nicolò Terranova, alla vigilia, ha analizzato il super match che i suoi dovranno disputare domani. Una vittoria per sognare, tre punti per coronare un percorso stagionale quasi impeccabile. Sì, perchè l'Akragas ha avuto costanza nel rendimento, a parte quel mese di appannamento che ha rischiato di compromettere un percorso praticamente perfetto. Però il Gigante si è sempre rialzato e nei momenti decisivi ha risposto presente. Domani l'appuntamento con la storia, da non fallire.

"Servirà resilienza nella gara di domani - ha detto Terranova - bisogna essere bravi nel mantenere alta la concentrazione. L'avversario verrà a a giocarsi qui la salvezza ma noi abbiamo mille motivazioni in più rispetto a loro. Siamo ad un passo da un sogno, dall'obiettivo che ci eravamo posti sin da inizio stagione. Abbiamo mantenuto le aspettative, sapevamo le difficoltà di questo torneo. In città c'è grande entusiasmo, questo per noi deve essere una motivazione in più. La festa la faremo dopo, ma non abbiamo preparato nessuna festa: siamo concentrati, sappiamo che dobbiamo aggredire la gara ed essere efficaci sfruttando i loro punti deboli. Abbiamo grande rispetto degli avversari, come sempre. Il gruppo è abituato a lottare sotto pressione, conosciamo l'ambiente e quindi siamo riusciti ad isolarci dal fermento, giusto e positivo, in città. Siamo all'ultimo atto, dovremo essere la migliore copia di noi stessi. Vivo la vigilia con grande serenità - ha concluso il tecnico - grazie alla squadra e alla società: sono abituato a questi match, so benissimo che ci saranno delle insidie e delle difficoltà ma le cose difficili sono le più belle".