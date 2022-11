Akragas, oggi il ritorno dei quarti di Coppa Italia contro il Resuttana: Terranova vuole il passaggio del turno

Questo pomeriggio alle ore 14:30, al Pasqualino di Carini, l'Akragas affronterà il Resuttana San Lorenzo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, girone A. Il match di andata è stato vinto dai biancazzurri per 1-0. Il mister Nicolò Terranova ha analizzato il match in sala stampa, dichiarando di volere dai suoi un'altra prestazione di livello. Secondo il tecnico mazarese sarà molto importante non abbassare la guardia e non considerare il risultato del match di andata.

"La qualificazione è ancora in bilico, serviranno attenzione, determinazione e concentrazione. - ha dichiarato Terranova - E' un match al quale teniamo tanto, giocheremo per il passaggio del turno. Il Resuttana San Lorenzo è un avversario ben organizzato, il cambio di allenatore ha dato quel quid in più alla formazione. Si muovono bene dentro al campo, per noi sarà importante avere il giusto approccio alla gara. Noi dobbiamo capire che se vogliamo davvero fare bene dobbiamo passare necessariamente il turno. Non penseremo al risultato dell'andata, non facciamo questo tipo di calcoli. Siamo in fiducia e stiamo bene - ha concluso l'allenatore di Mazara del Vallo - la squadra sta vivendo un buon momento. I ragazzi sono a disposizione, stanno recuperando anche Scozzari, D'Amico e Dispenza ma al più presto saremo al gran completo".