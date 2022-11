Akragas, tutto facile contro il Resuttana San Lorenzo: 3-0 in trasferta e semifinali di Coppa Italia

L’Akragas si qualifica alle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Il passaggio del turno viene certificato da una bella vittoria, anche nella gara di ritorno, contro il Resuttana San Lorenzo. Al Pasqualino di Carini finisce 3-0, al termine di un match quasi a senso unico: decidono le reti di Garufo, Bonanno e Vitelli, che incrementano ancor di più il vantaggio di 1-0 ottenuto all’andata all’Esseneto.

Terranova conferma il 3-5-2, schierando Elezaj tra i pali; Barrera, Neri e A. Noto in difesa; Semenzin largo a destra, Lo Cascio a sinistra; in mezzo D’Alloro, Garufo e Vizzini; in avanti spazio a Pavisich e Bonanno. I nerorosa di mister Giannusa rispondono con il consueto 4-3-3. Compagno in porta; Giovenco, Martignetti, Rizzo e Saluto in difesa; Pucci, Costantino e Birardi in mezzo al campo; Spina, Marco Clemente e Maniscalchi in avanti.

La partita si sblocca subito, visto che l’Akragas parte forte: al 15’ è Desiderio Garufo a portare in vantaggio i biancazzurri. Inizio subito in salita per i palermitani, che cercano comunque di resettare e costruire una manovra offensiva pericolosa. La squadra di Terranova, tuttavia, è attenta e non concede praticamente nulla.

Poco prima della fine della prima frazione di gioco arriva il raddoppio dei biancazzurri: la rete porta la firma di Ivan Bonanno, che batte Compagno per la seconda volta. Si va al riposo sul parziale di 2-0 in favore dell’Akragas.

Nella ripresa Terranova effettua dei cambi: dentro Vitelli per Semenzin, fuori Garufo per Caccetta. Al 56’ esce anche Vizzini, entra al suo posto Flavio Noto. Al 63’ l’Akragas chiude definitivamente i conti con la qualificazione: è Francesco Vitelli a siglare la rete dello 0-3. Il gol spegne le speranze, seppur remote, dei padroni di casa. Terranova dà spazio a Messina, che entra sul terreno di gioco al posto di Lo Cascio.

Al 71’ lascia il campo anche Pavisich, al suo posto subentra Bruno. Nei minuti finali non succede più nulla, l’Akragas gestisce il possesso palla ed il cronometro e porta a casa una meritata qualificazione.