Akragas-Resuttana San Lorenzo, andata dei quarti di finale di Coppa Italia: biglietti disponibili solamente al botteghino dello stadio Esseneto

Domani pomeriggio, alle ore 15.30, allo stadio Esseneto di Agrigento andrà in scena il primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, che vedrà di fronte l'Akragas e il Resuttana San Lorenzo.

La Società biancazzurra ha comunicato che non sarà prevista nessuna prevendita dei biglietti per la partita in questione: sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio Esseneto di Agrigento lo stesso giorno della partita, a partire dalle ore 13.

Questi i prezzi dei ticket:

Tribuna coperta: € 10.00

Tribuna VIP: € 15.00

Curva Sud: € 5.00

Settore ospiti: € 10.00

La dirigenza akragantina, inoltre, ha deciso che anche per la partita di Coppa Italia contro il Resuttana San Lorenzo le donne non pagheranno il biglietto. Entreranno gratuitamente anche i ragazzi e gli studenti di età non superiore ai 12 anni. Oggi, intanto, prevista la rifinitura pre match per la squadra di Terranova. Ieri, invece, i biancazzurri hanno svolto una seduta incentrata sui lavori preventivi ed esercitazioni tecnico tattiche. L'allenamento si è concluso con la classica partitella su porzione ridotta di campo.

Buone notizie anche dal Campionato U19 regionale: è arrivata una cinquina dell'Akragas contro il San Giovanni Gemini.

È iniziato, dunque, con una goleada il campionato regionale U19 dell'Akragas. La squadra di Dino De Rosa ha battuto nettamente il San Giovanni Gemini con il risultato di 5-1. Il match si è disputato presso l'impianto sportivo di Fontanelle, frazione di Agrigento. I giovani akragantini hanno dominato l'avversario fin dal calcio d'inizio. Il primo tempo è terminato 3-1. I gol dell'Akragas portano la firma di Puma, D'Amico su rigore, Burgio e le autoreti di Cutro' e Scavetto. Per il Gemini in gol Tirrito. L'Akragas è scesa inizialmente in campo con Omodei, Sferlazza, Mallia, Analfino, D'Andrea, Messina, Burgio, Garifi, Bennardo, D'Amico, Sanfilippo. In panchina Palermo, Fiaccabrino, Puma, Maltese, Cutaia, La Corte.