Akragas, Terranova può esultare: "Missione compiuta, ringrazio la società e l'ambiente per questa stagione straordinaria"

"Missione compiuta, in campo ho detto ad alcuni che non avevo concretamente realizzato: ringrazio la società che mi ha messo a disposizione questo gruppo di lavoro. Ringrazio il direttore che mi ha scelto, l'ambiente che mi ha accolto benissimo lo scorso anno. Abbiamo dato sempre il massimo".

Musica e parole di Nicolò Terranova, tecnico dell'Akragas, che in sala stampa ha commentato il trionfo stagionale dei suoi: battendo all'Esseneto 2-0 il Resuttana San Lorenzo i biancazzurri hanno centrato la promozione in serie D.

"Ci sono più momenti importanti della stagione. Parto da lontano, all'inizio tutti dicevano che eravamo i favoriti e questo ha creato pressione notevole su tutto il gruppo. Il presidente, sin dall'inizio, ci aveva detto che una mancata promozione poteva determinare un suo allontanamento dalla società: avevamo, quindi, una grande responsabilità. Dopo la fase iniziale di grande calcio e grandi risultati abbiamo avuto un calo più mentale. Dalla finale di coppa Italia è, poi, arrivato qualche risultato non soddisfacente: credo, però, fosse fisiologico. Quindi ci siamo ripresi - ha detto Terranova- dalla vittoria di Favara abbiamo capito che potevamo farcela. E' bello perchè abbiamo vinto sotto tutti i punti di vista, anche da quello disciplinare: la coppa disciplina non era affatto scontata. I tifosi sono stati strepitosi, li ringrazio davvero. Sapevamo sarebbe stato un torneo lungo e difficile - ha proseguito il tecnico di Mazara del Vallo- con squadre molto attrezzate. Ho allenato dei grandi ragazzi, educati, persone perbene, non è stato facile gestire il gruppo perchè ci sono tante personalità nello spogliatoio. A volte c'è stato un confronto duro, ma sano e rispettoso. Non è stato facile lasciare in panchina alcuni calciatori, penso che tutti i miei ragazzi sarebbero titolari in questo campionato in qualsiasi squadra. La promozione in serie D per me è motivo di vanto ed orgoglio, vincere qui non è facile: ho una corazza dopo questa esperienza qui, sono contentissimo. Dedico la vittoria a mio papà che non c'è più - ha concluso il tecnico- sarebbe stato molto orgoglioso di quanto abbiamo fatto quest'anno".