Restyling tecnico in corso per l'Akragas: salutano Biancola, Montalbano e Pardo

Sono ore decisamente calde sul fronte mercato per l'Akragas, impiegato in un processo di rimodulazione dell'organico in vista del girone di ritorno. Dopo l'arrivo del portiere Scannella e del centrocampista Liguori sul fronte under e la cessione del portiere Dome, i biancazzurri hanno comunicato la separazione con tre giocatori: si tratta del difensore David Biancola, del centrocampista Corrado Montalbano e dell'attaccante Giulio Pardo.

"La Società -si legge nella nota - comunica che i calciatori Corrado Montalbano, David Biancola e Giulio Pardo non fanno più parte dell'Akragas. I tre atleti sono stati messi in lista di svincolo dal club biancoazzurro. La Società ringrazia i giocatori per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati nella loro permanenza ad Agrigento e augura a Montalbano, Biancola e Pardo le più meritate soddisfazioni professionali".